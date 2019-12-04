Маркевич: время требует от парламентариев быстроты принятия решений

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время требует от парламентариев быстроты принятия решений. Такое мнение высказал директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района Василий Маркевич, переизбранный членом Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА об ожиданиях от встречи Президента с парламентариями предыдущего и нынешнего созывов.

"Шестым созывом многое сделано. Но, наверное, как в любом деле, еще не все. Поэтому те вопросы, которые остались не до конца завершенными, которые обсуждались, но по ним не принято законодательное решение, не будут оставлены без внимания. Мы будем продолжать работать над ними. Время быстро движется и требует такой же быстроты принятия решений, законодательных документов, которые будут способствовать развитию экономики, улучшению благосостояния белорусов", - отметил Василий Маркевич.

По его словам, сенаторы шестого созыва приобрели бесценный опыт работы. "Работа в парламенте, в Совете Республики - это величайшая школа. Я без преувеличения могу сказать, что мы получили огромный опыт от участия в сессиях Совета Республики шестого созыва, работы в комиссиях, общения друг с другом, - сказал сенатор. - Встреча парламентариев с Президентом очень важна и полезна. Поэтому мы ждем ее и будем внимательно слушать наказ главы государства".-0-