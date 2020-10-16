Марков: призывающий к санкциям или забастовкам политик - это не оппозиция, а враг народа

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывающий к санкциям или забастовкам политик - это не оппозиция, а враг народа. Такое мнение высказал руководитель телеканала ОНТ Марат Марков в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси, к сожалению, со времен политика Позняка реальной оппозиции не было, потому что главная черта оппозиции - это патриотизм. Она имеет альтернативное мнение, но работает на государство. Естественно, ни один политик, призывающий к санкциям или забастовкам, не может являться оппозицией - он враг народа, давайте называть вещи своими именами", - заявил Марат Марков.

Во время передачи упомянули недавнее выступление бывшего координатора оппозиционного штаба, политолога Юрия Воскресенского на телеканале ОНТ. Он рассказал, что как только был включен в работу по поправкам в Конституцию, то сразу ощутил на себе травлю, а в оппозиционной среде его стали называть предателем.

"Как только (в оппозиции. - Прим. БЕЛТА) появляется минимальный намек на здравый смысл и конструктивный разговор, сразу клише - "предатель", - прокомментировал этот случай Марат Марков. Он добавил, что за последние месяцы часть людей, работающих в том или ином статусе на государство, "переобулись" и для оппонентов власти сразу же стали героями. Однако, как только из их среды один человек начинает рассуждать здраво, его сразу же называют изменником.-0-