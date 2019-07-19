Марзалюк: в Союзном государстве важно соблюдение сторонами взятых на себя обязательств

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Союзном государстве важно полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА по итогам белорусско-российских переговоров в Санкт-Петербурге высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

"Я считаю, что самое главное - к 8 декабря должны быть реализованы те решения в рамках Союзного государства, которые давным-давно проговорены, ратифицированы и должны быть безоговорочно приняты к исполнению. Самое важное - это подлинное равенство всех субъектов хозяйствования, как на территории Беларуси, так и России. Беларусь всегда эту позицию последовательно отстаивает. Поэтому хотелось бы четкости, честности и главное - исполнения одной и другой стороной взятых на себя обязательств. Белорусская сторона взятые на себя обязательства исполняет в полном объеме", - рассказал Игорь Марзалюк.

По его словам, между партнерами не должно быть каких-либо надуманных барьеров. "Союз равных должен быть союзом равных, чтобы не было нечестной конкуренции. Пусть будет честная конкуренция, пусть будет равенство субъектов и не будет никаких надуманных барьеров ни на поставку нашей продукции, ни на работу наших корпораций и компаний, потому что мы все эти вещи четко исполняем, - отметил председатель комиссии. - И мы хотим, чтобы так, как сейчас комфортно себя чувствуют на нашей территории российские субъекты хозяйствования, в том числе и бизнеса, чтобы в конце концов это стало реальностью в отношении белорусских субъектов хозяйствования. Мы не хотим преференций. Мы хотим равенства во взаимоотношениях между нашими субъектами. Для нас - это самое главное. Если это будет, тогда союз будет реальностью".-0-