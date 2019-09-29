Машиностроение и нефтегазовая отрасль - посол Индии рассказала о сотрудничестве с Беларусью

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур рассказала о сотрудничестве Индии и Беларуси в машиностроении и нефтегазовой отрасли в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Недавно БелАЗ выиграл два крупных тендера на поставку самосвалов в Индию. Это первый случай, когда на индийском рынке потеснили американских поставщиков. И это хороший шаг, - сказала Сангита Бахадур. - Отдельно хочу сказать про сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Благодаря белорусским технологиям нам удалось возродить индийские месторождения, сейчас мы снова добываем там нефть. Кроме того, белорусская компания проектирует и строит автозаправочные станции в Индии".

По словам посла, не стоит на месте и военно-техническое сотрудничество. "На мой взгляд, белорусские компании достаточно неплохо работают на индийском рынке, и мы ожидаем большей активности индийского бизнеса в Беларуси. Нужно искать новые направления сотрудничества. Калийные удобрения, фармацевтика, машины и оборудование - все это уже есть, нужно искать что-то новое. Нам также необходимо увеличивать взаимодействие на высоком уровне. Это даст определенный сигнал бизнесу", - отметила она.

В Беларуси ждут с визитом премьер-министра Индии Нарендру Моди. "Он принял приглашение, так что мы ожидаем, что этот визит состоится уже скоро", - добавила Сангита Бахадур.

В числе преимуществ Беларуси в сфере туризма посол назвала выгодное географическое положение. По ее мнению, Беларуси следует активнее позиционировать себя с точки зрения туристической привлекательности. Сангита Бахадур убеждена, что развитию туризма будет способствовать в том числе белорусско-индийское сотрудничество. В частности, команда из Болливуда будет снимать в Беларуси фильм, который покажут в разных странах мира.-0-