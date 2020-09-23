Массовые акции протеста в Беларуси нацелены парализовать страну - канадский эксперт

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые акции протеста в Беларуси, организованные из-за рубежа, нацелены парализовать страну. Такое мнение высказал канадский политический консультант, бакалавр права Кеннет Фернандес.

По мнению аналитика, тщательно спланированная серия протестов финансируется теневыми зарубежными фондами, которые вместе с определенными организациями имеют непосредственное отношение к осуществлению подобных переворотов и в других странах. К сожалению, на пути к поставленной цели - свержению действующей власти - используется множество средств для разжигания насилия.

Эти организации, считает аналитик, оказывают огромное влияние на мировые СМИ. Уже давно известно, что визуальная информация наиболее сильно оказывает влияние на общественное мнение, особенно в западных странах.

В качестве примера Кеннет Фернандес приводит американскую пиар-компанию Hill and Knowlton, манипулятивные действия которой, в частности, заставили общественность одобрить вторжение американских войск в Ирак в 1990 году. Тогдашний президент США пытался заручиться общественной поддержкой. Однако добиться этого удалось только после проведения Hill and Knowlton психологической "операции", которую подхватила и растиражировала большая часть западной прессы. После этого общественность многих западных стран одобрила вторжение американских войск в Ирак.-0-