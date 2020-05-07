Матвиенко: на политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко во время видеоконференции к 75-летию Великой Победы заявила, что на политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни политики, ученые многих стран обращаются к теме войны и Победы, обсуждают события тех лет, пытаются выработать рекомендации на будущее. "На политиках лежит особая ответственность за сохранение исторической правды, заботу о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи. Только последовательная, ответственная, честная реализация этой благородной миссии в состоянии обеспечить благополучное будущее человечества, защищенное от мировых войн", - уверена председатель Совета Федерации.

Спикер напомнила, что во время Второй мировой войны страны с разными идеологиями, политическими системами смогли преодолеть разногласия, объединиться против общего зла. "Полагаю, стоит в очередной раз осмыслить уроки Победы, ее значение для настоящего и будущего. Мы должны добиться того, чтобы Победа над нацизмом в той страшной войне была признана человечеством его всемирным наследием, а памятники бойцам-освободителям - всемирным мемориалом", - сказала Валентина Матвиенко.

"Воздать по достоинству героям, спасшим мир от фашизма, - наш священный долг", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в видеконференции приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, руководители парламентов Азербайджана, Молдовы, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Обсуждены вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов. Речь также шла о совместных историко-культурных проектах, посвященных военным событиям и Великой Победе.-0-