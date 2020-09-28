Матвиенко призвала стороны военного конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко сделала заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

"Как председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ хотела бы передать чувства искренней тревоги и глубокой озабоченности, с которыми ко мне обращаются сейчас многие мои коллеги по нашему парламентскому сообществу в связи с последними трагическими событиями вокруг Нагорного Карабаха и которые я полностью разделяю. Ситуация крайне опасная, она чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в равной степени близкими и дружественными для России и других стран Содружества. У данного конфликта нет и не может быть военного решения. В этой связи хотела бы прежде всего призвать стороны к немедленному прекращению огня", - отметила Валентина Матвиенко.

По ее словам, любая эскалация будет означать только новые жертвы, в том числе среди мирного населения, не оправдываемые никакими политическими соображениями. "Мы поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Азербайджану и Армении немедленно прекратить бои и вернуться к переговорам. Призываем все ответственные мировые силы воздержаться от любых форм вмешательства в этот конфликт, отстаивая линию международного сообщества на безусловный приоритет прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ. В своем качестве сопредседателя этой группы Россия, конечно же, готова и в эти непростые дни оказать все возможное содействие Азербайджану и Армении в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов, в том числе с задействованием возможностей парламентской дипломатии", - говорится в заявлении. -0-