Матвиенко: реализацию союзного договора важно наполнять актуальными проектами

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Реализацию Договора о создании Союзного государства важно наполнять актуальными проектами. Такое мнение сегодня высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентина Матвиенко отметила, что нынешний год, в который отмечается 20-летие с момента подписания союзного договора - хорошее время для осмысления пройденного пути. По ее словам, важно продумать, как наполнить документ новым содержанием, проектами, отражающими реалии, чтобы договор отвечал новым вызовам и возможностям.

Она добавила, что анализ сделанного за 20 лет существования Союзного государства Беларуси и России показывает: для углубления производственной экономической кооперации, экономического сотрудничества нужны и синхронизированные шаги по приведению законодательства в соответствие новым требованиям. Речь в какой-то мере идет о его унификации, чтобы бизнес знал общие правила игры и вместе с парламентариями снимал существующие препоны, пояснила спикер. "В этом смысле законодатели могут внести свой большой вклад", - сказала Валентина Матвиенко.

Тон двусторонним отношениям задают главы государств, они определяют повестку развития интеграционных процессов, подчеркнула спикер. Она отметила, что возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. Большую роль в укреплении двустороннего сотрудничества играют регионы.

Сейчас контакты с регионами Беларуси наладили 80 субъектов РФ. Российский спикер позитивно оценила результаты сотрудничества: появляются новые совместные проекты, расширяется производственная кооперация. Валентина Матвиенко выразила уверенность, что и нынешний Форум регионов пройдет на высоком уровне и даст хорошие результаты.-0-