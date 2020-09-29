Матвиенко: все экономические проблемы России и Беларуси преодолимы

"Нельзя не видеть, что и в наше время предпринимаются попытки строить политику насилия, неправомерных санкций. Вот почему так важно вместе противостоять попыткам искажения истории, сохранить правду о войне, передавать ее будущим поколениям. И здесь российский и белорусский народ на одной волне", - сказала Валентина Матвиенко.