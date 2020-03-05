Матвиенко высказалась за углубление равноправного сотрудничества Беларуси и РФ

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Совета Республики Натальей Кочановой высказалась за углубление равноправного сотрудничества Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ответственность нынешнего поколения политиков - сохранить и сберечь все то ценное, что связывает наши страны и народы. И, конечно же, углублять и расширять равноправное взаимовыгодное сотрудничество, учитывая мнения, интересы друг друга", - отметила Валентина Матвиенко.

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