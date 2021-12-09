9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медиахолдинг Союзного государства планируется создать к концу 2022 года. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я полагаю, что к концу следующего года мы должны завершить эту работу", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Он также отметил, что союзные СМИ нуждаются в некотором переформатировании. В частности, планируется уменьшить тираж журнала "Союзное государство" и сосредоточить усилия на развитии информационно-аналитического портала. "Мы очень хотим попробовать начать проект Союзного государства "Библиотека нашей истории", - добавил госсекретарь.

Как сообщалось, создать медиахолдинг Союзного государства предложил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета 4 ноября. Глава государства заявил, что союзные СМИ необходимо реформировать, и одним из решений он назвал создание такой структуры.

"Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. Мы могли бы создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, Telegram-каналам и прочим "ютьюбам", а, собрав их в кулак, за эти же деньги создать соответствующую группу, медиахолдинг и рассказывать о том, что происходит. А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим", - сказал Александр Лукашенко.-0-