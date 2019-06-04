Мероприятия высокого уровня к 10-летию "Восточного партнерства" планируется провести осенью в Минске

4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Официальные мероприятия высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства" планируется провести в Минске осенью. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Осенью нынешнего года мы с коллегами из Европейской службы внешних действий планируем провести в Минске официальные мероприятия высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства". А в перспективе надеемся принять у себя и очередной саммит "Восточного партнерства", - подчеркнул Владимир Макей.

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