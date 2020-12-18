Мезенцев: Беларусь и Россия строят отношения на фундаменте искренности и товарищества, а не обид и укоров

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия строят отношения на фундаменте искренности и товарищества, а не обид и укоров. Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Да, у нас есть проблемы, есть споры - кефирные, мясные. У нас такой спор декабрьский по формированию цены на газ. Это все важно. Но если только по этому поводу идти, давайте будем роботами, бухгалтерами, возьмем счеты или калькуляторы и будем считать тонны нефти, кубические метры газа. А как посчитать Великую Победы, товарищество, взаимовыручку? Какими тоннами, какими счетами, калькуляторами? - спросил Дмитрий Мезенцев. - Отношения Беларуси и России по десяткам направлений строятся на фундаменте искренности и товарищества, а не обид и укоров".

По его словам, высокий уровень сотрудничества между двумя странами должен быть примером для всех государств ЕАЭС, СНГ и даже для недругов. "Если они (Беларусь и Россия. - Прим. БЕЛТА) такие сплоченные, значит их нельзя победить", - подчеркнул посол.-0-