Мезенцев: на Западе Союзное государство воспринимают более серьезно, чем мы сами

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Западе Союзное государство воспринимают более серьезно, чем Беларусь и Россия сами к нему относятся. Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Во время передачи Дмитрий Мезенцев продемонстрировал "выдержку из законопроекта о подтверждении Акта о демократии в Беларуси". По словам дипломата, Конгресс США подготовил дополнения к этому акту 2004 года. В документе госсекретарю Соединенных Штатов и директору Агентства национальной безопасности поручено представить доклад об угрозах суверенитету и независимости Беларуси со стороны российского правительства.

Мезенцев: Запад будет все более жестким по отношению к России и ее ближайшим союзникам Российский дипломат рассказал, как в свое время страны НАТО заверяли СССР, что их альянс не будет расширяться на Восток. Однако сегодня войска и танки НАТО стоят у белорусских границ и нацелены они на Союзное государство, заявил Дмитрий Мезенцев.

"Все то западное давление - там же удар не только по белорусскому правительству и по Беларуси. Там же удар и по России. Значит, на Западе Союзное государство воспринимается более серьезным и эффективным, чем мы сами считаем", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Посол добавил, что российская сторона на всех уровнях поддерживает Беларусь, "многократно подтверждая неизменную стабильность отношений". "Каким будет Союзное государство, прежде всего это вопрос к Беларуси, ее запросу, ожиданиям", - заявил он. Дипломат призвал обе стороны более эффективно работать над укреплением отношений, чтобы союзный формат становился все более прочным - не ради конъюнктурных решений, а ради людей.-0-