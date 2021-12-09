Мезенцев: не внешнее давление является причиной сплочения Беларуси и России

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной сплочения Беларуси и России является не внешнее давление. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Мезенцев заявил, что для Союзного государства наступает новый исторический этап и он заставляет переосмыслить процессы интеграции.

"И, естественно, если у нас есть задачи экономической интеграции, у нас должны быть осознанные, не навязанные извне задачи по упрочению нашего взаимодействия в сфере культуры, гуманитарной области, образования", - отметил госсекретарь.

Эти вопросы, добавил он, обретают еще большую значимость в условиях усиливающегося внешнего давления. "Но не оно является основой и причиной нашего сплочения и упрочения взаимодействия", - вместе с тем подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

По его словам, страны углубляют интеграцию, прежде всего, чтобы реализовать свой экономический потенциал и обеспечить социальные гарантии для граждан. "Жесткой связи давления со стороны Запада, политического, экономического, с задачами, которые стоят на экономическом направлении, пути экономической интеграции, нет. Безусловно, правительства в одной и другой столице обязаны учитывать потери, которые мы несем от санкционного давления. Но если вдруг завтра санкции отменят, мы что прекратим углублять наши отношения и те 28 программ отложим в сторону? Убежден, что нет", - заявил он.

Госсекретарь напомнил, что Беларусь и Россия разработали и утвердили дорожные карты по углублению интеграции в Союзном государстве. "Их масштаб таков и значение их столь велико, что совершенно справедливо президентами двух государств они обозначены как союзные программы", - отметил он.-0-

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