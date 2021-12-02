Мезенцев: новая Военная доктрина СГ - адекватный ответ на изменения в регионе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая военная доктрина Союзного государства стала адекватным ответом на изменения военно-политической обстановки в Восточноевропейском регионе. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принята новая Военная доктрина Союзного государства, которая стала адекватным ответом на значительные изменения в военно-политической обстановке в Восточноевропейском регионе, возрастание негативных процессов в сфере безопасности", - сказал Дмитрий Мезенцев.

По его словам, реализация доктрины вписывается "в общую тенденцию наращивания взаимодействия Беларуси и России в сфере активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран, обеспечения военной безопасности, и прежде всего на единой границе Союзного государства".

Как сообщалось ранее, обновленная военная доктрина была утверждена на заседании ВГС 4 ноября.

На заседании сессии сегодня были признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, прошли выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, были утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Одним из главных вопросов повестки сессии стало обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Парламентарии также рассмотрели союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения. Кроме того, обсуждена ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакция Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции, принято соответствующее заявление Парламентского собрания.-0-