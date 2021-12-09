Мезенцев: поставить Беларусь и Россию на колени невозможно

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставить Беларусь и Россию на колени невозможно ни экономическим, ни военно-политическим способом. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению Дмитрия Мезенцева, сейчас в мире повторяется виток истории - идет противостояние двух блоков. "Этот эскалационный набор шагов формируют люди, которые не прошли страдания Второй мировой войны. Люди, выросшие в партийных инкубаторах, мало работавшие на производстве, не очень хорошо знающие жизнь у земли, формируют политику государства. Такая политическая система - не нам ее судить. Но все это накладывает на них задачу быть предельно реалистичными в проведении той политики, которая в том числе касается России и Беларуси", - отметил он.

Однако, подчеркнул госсекретарь Союзного государства, страны Запада проводят нереалистичную политику, пытаясь принудить Беларусь и Россию действовать согласно их замыслам. "Принудить нас к унижению, поставить Беларусь и Россию на колени невозможно никаким путем - ни экономическим, ни военно-политическим, - заявил Дмитрий Мезенцев. - Выход только один - возвращаться к диалогу".-0-