28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассчитывает, что президенты Беларуси и России утвердят союзные программы до конца года. Об этом он заявил во время Международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Мезенцев напомнил: недавно правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ, которые позволяют объединить потенциал двух стран в пользу большей конкурентоспособности Союзного государства на внешних рынках, тесного сотрудничества исследовательских учреждений, более глубокого межрегионального взаимодействия. "Мы ожидаем в этом году заседание Высшего госсовета Союзного государства и что главы наших государств утвердят союзные программы, которые определят промышленную, налоговую, таможенную, научно-исследовательскую политику, а также десятки других направлений. Пришло время, когда страны-участницы СНГ более готовы изучить наработки Союзного государства", - сказал он.

"Но помимо очевидных экономических выгод, нам важно помнить о том уникальном взаимодействии, которое характеризует СНГ и Союзное государство. Это практика доверия, уважения к единой истории, стремление к взаимовыручке. Очень важна передача социальной памяти об этом от старшего поколения тем, кто вступает во взрослую жизнь, - отметил госсекретарь. - Мы сегодня видим, сколь сложны внешние вызовы и угрозы на международной арене, какое беспрецедентное давление испытывают Беларусь и Россия. Всем стало понятно, что в одиночку противостоять этим вызовам и угрозам практически невозможно. Последние два года борьбы с COVID-19 показывают, что такое взаимовыручка, товарищество".

Дмитрий Мезенцев отметил: создается совместный российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. "Мы говорим и о становлении единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства, о совместной работе над пробиотической вакциной, которая дополнит ряд вакцин для борьбы с COVID-19. Сегодня разрабатываются совместные программы в самых высокотехнологичных отраслях, на передовых рубежах генетики, биологии, которые имеют и прикладное значение. Уникальным становится взаимодействие в области мирного атома, ядерной медицины", - резюмировал он.

Сегодня в Минске проходит Международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Организатор - Национальная академия наук Беларуси и Исполнительный комитет СНГ. На конференции планируется подвести итоги 30-летия Содружества Независимых Государств и выработать конкретные рекомендации по повышению эффективности деятельности Содружества на перспективу. Мероприятие проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-

Фото Оксаны Манчук