Мезенцев: Россия и Беларусь должны быть уверены в союзном потенциале, и тогда их будут уважать

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь должны быть более уверены в потенциале Союзного государства, и тогда другие страны их будут уважать. Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Есть союзнические отношения у России и Беларуси? Есть. Будем более уверены в потенциале Союзного государства - будут уважать. Будем друг друга убеждать, что это не нужно, что давление… На это же со стороны смотрят очень внимательно: "Ага, если ближайшие союзники и братья не уверены в системе своих отношений, так мы их по кускам, по частям". Это же элементарные вещи", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Дипломат вспомнил о 1980-х. По его словам, тогда Советский Союз добровольно разменял свою силу на похвалу и одобрение стран Запада. "Равный диалог вести (с Западом. - Прим. БЕЛТА) уже не хочется: пришла привычка, что никто не сопротивляется, не спорит, - констатировал посол. - Сегодня у нас нет права ориентироваться на эту модель, потому что она предельно дискредитировала себя. Мы сейчас сами должны для себя понять, что вместе мы точно будем сильнее".

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заметил, что если государство прекращает отстаивать свои позиции, оно превращается в сателлит и теряет свое лицо. "Граждане, которые живут в этом государстве, начинают работать на чьи-то чужие интересы. Это надо четко понимать: или мы работаем на себя, или на чужие интересы", - сказал он.-0-

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