Мезенцев: санкции в отношении Беларуси не принесут европейцам пользы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брюсселю нужно прислушаться к аргументам Москвы и Минска, санкции не принесут европейцам выгоды. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Санкции, которые объявляются в отношении России и Беларуси, определены неправедной, несправедливой оценкой тех действий, которые наши страны предпринимают в защиту своего суверенитета, в защиту права определять свою программу развития в соответствии с мнением белорусского и российского народов, а не "подыгрышем" мнению или запросам наших так называемых западных партнеров", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Он заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе принадлежит авторству стран - лидеров ЕС.

"Беларусь сформирует адекватный ответ на санкции. Самым лучшим вариантом развития событий была бы готовность европейских партнеров к диалогу, к учету интересов Беларуси и той аргументации, которая предлагается европейцам. В глобальном плане санкционный режим не несет никаких выгод его инициаторам", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Как отметил Дмитрий Мезенцев, санкционное давление европейцев на Беларусь девальвирует их позицию в отношении общечеловеческих ценностей, формальными защитниками которых они стараются казаться.

По его словам, санкции Запада нарастают из-за того, что Москва и Минск не отступают от принципов защиты национальных интересов, которые последовательно защищают Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-