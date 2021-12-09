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09 декабря 2021, 21:46

Мезенцев: у Запада стоит задача раздробить Союзное государство

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Запада стоит задача раздробить Союзное государство и подчинить своей воле. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Задача - раздробить, заставить не говорить так громко, подчиняться внешней воле из Страсбурга, Брюсселя, Вашингтона. И под это подверстывается все: информационная война, санкции", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Он заявил, что страны Запада забыли итоги переговоров с Советским Союзом, который пошел на многие уступки в военной и других сферах ради сохранения мира и стабильности на континенте и предотвращения ядерной войны. "Советский Союз эти шаги сделал добровольно, действительно, услышав призыв и оценив угрозу, которая стояла перед человечеством. Ради миллионов людей, чтобы они жили спокойно. Какая плата: мы должны были быть равными партнерами. Нас должны были слышать, уважать и, самое главное, оценить те шаги, за которые было заплачено жизнями почти 30 миллионов человек: они погибли, чтобы послевоенный мир был безопасным, - обратил внимание госсекретарь. - Мы отступили, добровольно учли предложения Запада. Какая за это оценка? Давить еще больше".

"Мы точно так же поступили в 1993 году, подписав соглашение о выводе ядерного оружия. И когда нам были гарантии даны. Какой результат мы получили, вы сами видите сейчас", - в свою очередь заметил ведущий программы, руководитель телеканала Марат Марков.-0-

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