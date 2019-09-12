Мезенцев уверен в успешной работе белорусско-российской группы по интеграции

12 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что удастся снять имеющиеся шероховатости в двусторонних отношениях на уровне рабочей группы, которую возглавляют министры экономики Беларуси и России. Об этом он заявил журналистам в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Убежден, что рабочая группа, которую возглавляют министры экономики Беларуси и России, в рамках того практического взаимодействия, которое характеризует отношения отраслевых министерств, будет максимально и внимательно рассматривать все вопросы. Стороны будут делать возможные шаги навстречу друг другу", - отметил глава российской дипломатической миссии.

Дмитрий Мезенцев обратил внимание, что в настоящее время обе стороны готовятся к юбилею - 20-летию подписания союзного договора. "То, что белорусское и российское правительства взаимодействуют на уровне министерств и ведомств, на уровне регионов, подчеркивает значимость и прагматичного результата наших отношений, и духовной опоры единой истории. Это все, безусловно, ложится в поддержку того потенциала, который есть сегодня, тех наработок, которые имеются, тех результатов, которые мы все ощущаем. Очень важно вместе видеть совместное будущее", - сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Дипломат отметил, что глава белорусского государства во время церемонии вручения верительных грамот "обозначил ту систему отношений, те ориентиры, которые выстраивает Беларусь с каждой из стран". "Полагаю, это значимо для граждан России, граждан Беларуси, для граждан единого Союзного государства - слышать из уст Президента Лукашенко то отношение к союзному строительству, к единой истории, отношение к единой победе над врагом в годы Великой Отечественной войны", - заявил Дмитрий Мезенцев.

По его словам, "миллионы белорусов и россиян хотели бы, чтобы наши отношения были еще сплоченнее, еще прочнее и теплее, чтобы мы еще больше знали друг о друге. И это прежде всего относится к тем молодым людям, которые сегодня вступают во взрослую профессиональную жизнь, потому что именно на их плечах через 20-30 лет ответственность за систему наших отношений".-0-