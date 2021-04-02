Мезенцев: вопрос о символике Союзного государства вызывает раздражение на Западе

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос о создании символики Союзного государства вызывает раздражение на Западе. Об этом заявил журналистам в Москве государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время торжественного мероприятия, посвященного Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем, что есть люди, которые не готовы поддержать такую идею, - сказал Дмитрий Мезенцев. - И от белорусской оппозиции и ее сторонников мы получили ряд таких ироничных предложений. Я понимаю почему: потому что шаги в этом направлении, в утверждении символики Союзного государства только подтвердят наши отношения. На Западе этого не хотят, наши оппоненты этому будут противиться. И именно поэтому мы это должны сделать".

При этом госсекретарь подчеркнул, что такая символика не должна появиться именно к какой-то юбилейной дате. "Это не значит, что мы будем наверстывать ради какой-то красной даты календаря, - отметил он. - Но конечно, мы хотим попросить о предложениях тех, кто заинтересован в этом, потому что, я полагаю, Союзное государство должно иметь свои символы".-0-