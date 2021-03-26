Мезенцев: время и внешнее давление требуют от Беларуси и России более тесно объединять усилия

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных условиях и при том уровне внешнего давления, которое испытывают Беларусь и Россия, они должны более тесно сотрудничать, объединив усилия. Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси заявил журналистам Дмитрий Мезенцев, который завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла России в Беларуси в связи с недавним назначением государственным секретарем Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, во время беседы стороны высказали единые подходы по поводу поиска форматов экономической интеграции, по выведению значительного числа планов и проектов на уровень Союзного государства. Одним из примеров подобных проектов может быть разработка спутника дистанционного зондирования Земли с уникальными характеристиками, над которым работают специалисты Беларуси и России.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что за время существования Союзного государства было многое сделано. "Но время и давление извне, западное санкционное давление, требуют от нас быть более результативными, более конкурентоспособными. В том числе и потому, что постковидный мир будет более жестоким и страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут особо уделять внимание нашим запросам. И в этом плане только объединение в рамках Союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ есть единственный возможный успешный ответ на то давление, которое мы ожидаем. Не политическое, а экономическое", - убежден он.

/Будет дополнено/.-0-