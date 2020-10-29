Мезенцев: Запад будет все более жестким по отношению к России и ее ближайшим союзникам

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад будет становиться все более жестким по отношению к России и ее ближайшим союзникам. Такое мнение высказал посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Российский дипломат рассказал, как в свое время страны НАТО заверяли СССР, что их альянс не будет расширяться на Восток. Однако сегодня войска и танки НАТО стоят у белорусских границ и нацелены они на Союзное государство, заявил Дмитрий Мезенцев.

"Запад будет становиться все более жестким по отношению к России и ее ближайшим союзникам, потому что его геополитический интерес перекрыл все обязательства (к сожалению, устные) по нерасширению НАТО на Восток, миру, открытости. Практически перечеркнут Хельсинкский заключительный акт 1975 года о безопасности в Европе, который подписали 35 лидеров европейских стран и стран американского континента", - обратил внимание посол.

По его мнению, сегодня на мировой арене идет не "диалог авторитетных и порядочных людей, которые корректно и внимательно защищают свой интерес, а маргинализация диалога, пренебрежение не просто данным словом, а нормами международного права". "Пренебрежение такого масштаба, что это и есть невероятная угроза безопасности нашей страны и ближайших союзников", - заявил дипломат.-0-