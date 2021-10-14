Международная ассоциация историков и архивистов создается в СНГ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Содружества Независимых Государств на заседании в Минске подписали положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над этим проектом шла около двух лет. С идеей создать подобную ассоциацию ранее выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Данная структура создается в целях противодействия попыткам искажения истории и сохранения исторической правды.

Как отметил во время заседания специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ Михаил Швыдкой, одна из наиболее обсуждаемых тем среди историков на постсоветском пространстве - события Великой Отечественной войны. Он заявил, что на Западе сейчас принято фальсифицировать итоги войны и принижать роль стран Советского Союза.

"Поэтому академическое сообщество наших стран было заинтересовано, чтобы реализовать эту идею", - сказал Михаил Швыдкой.

Планируется, что от каждой из стран в состав ассоциации будут входить по два члена: национальный институт истории и национальная архивная служба. Ассоциация будет содействовать углубленному и объективному исследованию в широком международном контексте вопросов истории для академического освещения малоизученных и дискуссионных моментов истории и взаимоотношений стран.-0-