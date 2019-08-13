Международное сообщество проявляет интерес к парламентским выборам в Беларуси - Петровский

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное сообщество проявляет интерес к парламентским выборам в Беларуси, сообщил во время видеоинтервью на сайте Национального пресс-центра белорусский политолог, сопредседатель редакционного совета "Евразия. Эксперт" Петр Петровский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Интерес к выборам не только будет, он уже есть. Я был в России, в Литве, разговаривал с нашими немецкими партнерами. Те, кто занимается Беларусью в данном направлении, уже давно провели мониторинг политической ситуации, в том числе предвыборной, - рассказал Петр Петровский. - Мы уже видим среди многих экспертов и аналитиков, разным образом аффилированных западными структурами либо симпатизирующих им, трансляцию определенных условий нашей стране. И это будет чуть ли не экзамен для белорусской политической системы, что если пустят 5-10 депутатов от правоцентристской коалиции, то Беларусь пройдет экзамен перед Европейских союзом, коллективным Западом. В таком русле мнения, к сожалению, имеют место быть у наших западных партнеров".

По его словам, Брюсселю и Вашингтону надо отойти от предвзятого отношения к белорусской избирательной кампании. "Потому что если люди не проголосовали за данных кандидатов, то административными методами требовать, чтобы их включили в состав парламента, нехорошо. Поэтому, Беларуси важно обеспечить транспарентный процесс избирательной кампании и вообще стараться не вникать в эти межгосударственные, международные споры", - отметил политолог.

Петр Петровский обратил внимание на пассивность нынешних партий в парламенте. "Если произойдет увеличение количества партийных депутатов и они смогут создать какую-либо депутатскую группу или фракцию, то я думаю, что парламент будет играть более существенную роль. Хотя и этот созыв, могу сказать, в сравнении с предыдущим стал намного более публичным, более слышимым, дискуссионным. И вообще парламентская политическая культура у нас постепенно выходит на новый уровень. Не просто "фабрика мысли", где сидят аналитики, которые разрабатывают законопроекты и голосуют за них, а уже идут публичные дискуссии с различными политическими силами, в том числе не прошедшими в парламент. Я думаю, что изменения, которые будут в законе об общественных организациях и политических партиях, простимулируют как раз усиление парламента", - подчеркнул он.-0-