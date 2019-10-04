Межмидовские консультации по противодействию стран СНГ новым вызовам и угрозам пройдут в Москве

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии новым/современным вызовам и угрозам. Возможности координации подходов в рамках ООН и других международных организаций" состоятся 8 октября в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
На встрече представители внешнеполитических ведомств намерены рассмотреть вопросы антитеррористического сотрудничества государств СНГ, противодействия международным террористическим организациям. Участники консультаций затронут темы, касающиеся проблематики иностранных террористов-боевиков, антиэкстремистского сотрудничества и противодействия радикализации, борьбы с финансированием терроризма.
Кроме того, на заседании будут обсуждаться вопросы антинаркотического сотрудничества и обеспечения международной информационной безопасности.-0-