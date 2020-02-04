Межмидовские консультации по взаимодействию на пространстве СНГ в 2020 году пройдут в Минске

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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О взаимодействии в рамках СНГ в 2020 году" состоятся 6-7 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Представители внешнеполитических ведомств обсудят задачи по дальнейшему развитию сотрудничества на пространстве Содружества. Участники встречи также подведут итоги реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в 2019 году и рассмотрят проект аналогичного плана, рассчитанного на 2020 год.-0-