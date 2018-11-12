Межмидовские консультации по взаимодействию стран СНГ в информационной сфере пройдут в Бишкеке

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О взаимодействии государств - участников СНГ в информационной сфере" пройдут 15-16 ноября в Бишкеке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что во время встречи участники консультаций обменяются опытом информационного сопровождения внешней политики и работы со СМИ, обсудят информационное обеспечение значимых событий на пространстве Содружества.

Представители внешнеполитических ведомств также рассмотрят вопросы содействия углублению сотрудничества между национальными СМИ стран СНГ и координации подходов стран в профильных международных структурах (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и др.) и на площадках крупных медиафорумов. Кроме того, планируется определить дату и место проведения следующих межмидовских консультаций по вопросам взаимодействия государств Содружества в информационной сфере.-0-