Межмидовские консультации стран СНГ по борьбе с терроризмом пройдут в Ашхабаде

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации "О взаимодействии государств - участников СНГ в области борьбы с терроризмом: общие вызовы и угрозы" состоятся 14 ноября в Ашхабаде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече представители внешнеполитических ведомств государств Содружества обсудят вызовы и угрозы безопасности на глобальном и региональном уровнях, а также антитеррористическое сотрудничество.

Участники консультаций также рассмотрят вопросы противодействия международным террористическим организациям и финансированию терроризма.-0-