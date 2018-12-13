Межмидовские консультации стран СНГ по внешнеполитическому планированию пройдут в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств - участников СНГ" пройдут 14 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники консультаций планируют обсудить международную ситуацию и дать оценку ее влиянию на процессы на пространстве Содружества. Представители МИД также рассмотрят проект программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ.

Кроме того, во время встречи будет рассмотрен ряд организационных вопросов.-0-