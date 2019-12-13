Межмидовские консультации стран СНГ по внешнеполитическому планированию пройдут в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел государств - участников СНГ" пройдут 20 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники заседания обсудят текущие тенденции в развитии обстановки на пространстве Содружества и в мире. На встрече также состоится обмен мнениями о перспективных подходах к укреплению интеграционных процессов в Большой Евразии.-0-