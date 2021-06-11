Межмидовские консультации стран СНГ по вопросам контроля над вооружениями прошли в Минске

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации государств - участников СНГ на тему "О вопросах контроля над вооружениями" состоялись 10 июня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

Консультации прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе проблематике ядерного разоружения, предотвращения гонки вооружений в космосе, сотрудничества в Организации по запрещению химического оружия, биологической безопасности, военно-политического измерения ОБСЕ и контроля над обычными вооружениями в Европе.

Консультации позволили наметить пути углубления сотрудничества между государствами СНГ в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.-0-

Фото Исполкома СНГ