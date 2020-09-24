Межрегиональное сотрудничество между Беларусью и КНР становится все более активным - Цуй Цимин

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Межрегиональное сотрудничество между Беларусью и КНР становится все более активным. Такую точку зрения высказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин, который сегодня встретился с главой государства Александром Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в нашей стране.

"Взаимодействие между регионами двух стран заметно активизировалось, а традиционная дружба стала еще более крепкой, - заметил Цуй Цимин. - Все шесть белорусских областей и Минск установили побратимские отношения с провинциями (городами) Китая".

Посол отметил, что подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Беларусью еще больше облегчило обмен между двумя странами.

Глава дипломатической миссии также подчеркнул, что обе стороны сохраняют тесную координацию в международных делах, твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся национальных интересов, став настоящими "железными братьями". "Это в полной мере отражает высокий уровень и особенность китайско-белорусских отношений", - сказал он.-0-