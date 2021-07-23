МИД актуализировал приоритеты внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности загранучреждений

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел 23 июля подвели итоги ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. На совещании с участием министра иностранных дел Владимира Макея обсуждены проблемные аспекты внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности и определены конкретные цели белорусской дипломатии и круг актуальных задач на ближайшую перспективу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы МИД, Владимир Макей подробно очертил ключевые аспекты выстраивания двустороннего сотрудничества с основными партнерами Беларуси в страновом и региональном разрезах, выделил наиболее перспективные направления развития многостороннего взаимодействия на площадках международных организаций и в интеграционных объединениях. "Особое внимание уделено продвижению торгово-экономической повестки в новых условиях массированного санкционного давления и обостренной мировой конкуренции. Приоритетными для белорусских дипмиссий остаются вопросы повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, противодействия агрессивным дискриминационным мерам, улучшения качественной структуры экспорта товаров и услуг, укрепления товаропроводящей сети белорусских предприятий", - подчеркнули в МИД.

Отдельное внимание в данном контексте уделено традиционным партнерам, в том числе рынку ЕАЭС, и новым нишам в странах дальней дуги. Обсуждалась во время совещания и возрастающая значимость информационно-аналитического компонента работы белорусских дипмиссий. Констатирована непропорционально высокая степень влияния отдельных инфоповодов, прежде всего искусственных, на развитие межгосударственных отношений и формирование вокруг той или иной проблематики отличной от действительности интерсубъективной реальности.

Дипломаты намерены углублять наработанный позитивный потенциал сотрудничества по вопросам, носящим глобальный характер и затрагивающим всех акторов международных отношений. В частности, продвигать такие белорусские инициативы, как борьба с торговлей людьми, сотрудничество стран со средним уровнем дохода, создание пояса цифрового добрососедства, а также кооперацию для выполнения универсальных международных документов, например, Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

В фокусе внимания совещания были также вопросы белорусской диаспоры, оказания всестороннего содействия и помощи белорусам, оказавшимся в затруднительных ситуациях за рубежом, дальнейшее оттачивание и совершенствование методов антикризисного реагирования белорусской дипломатии на внештатные ситуации международной повестки дня, тематика предстоящего председательства Беларуси в ОДКБ, международное взаимодействие по вопросам функционирования БелАЭС и другие.

За время недельного семинара главы белорусских дипмиссий посетили Белорусскую универсальную товарную биржу, Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию и предприятие "Штадлер Минск", провели ряд деловых встреч с руководством профильных министерств и ведомств, индивидуальные консультации с руководителями государственных органов, представителями топ-менеджмента предприятий-экспортеров.

Как сообщалось, центральным мероприятием стала встреча дипломатов с главой государства.-0-