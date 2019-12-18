МИД: Беларусь готова к продолжению конструктивного взаимодействия с преемницей Мартина Сайдика

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартином Сайдиком по случаю окончания его деятельности на этом посту. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Во время встречи стороны обсудили результаты деятельности трехсторонней контактной группы под руководством Мартина Сайдика, перспективы украинского урегулирования, в том числе с учетом состоявшегося в Париже саммита "нормандской четверки".
Владимир Макей отметил недопустимость злоупотребления доброй волей белорусской стороны и совершения участниками заседаний в Минске любых провокационных действий, осуществляемых в обход договоренностей в рамках ТКГ.
Белорусская сторона подтвердила готовность к продолжению конструктивного взаимодействия с преемницей Мартина Сайдика - швейцарским дипломатом Хайди Грау.-0-