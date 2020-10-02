МИД: Беларусь ответит на санкции ЕС

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ответит на санкции Евросоюза. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь всегда на словах и на деле против конфронтации. Мы за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов", - заявили в министерстве.

В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. "В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать, - отметили в МИД. - Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь".

В МИД предупредили, что дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений.

Вместо того, чтобы сулить белорусам "золотые горы в следующей жизни", белорусская сторона призывает Европейский союз здесь и сейчас удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия инфекционных заболеваний и их социально-экономические последствия, которые Европе и миру еще предстоит в полной мере ощутить.

"Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами", - заявляют в МИД.

"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона в свою очередь также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия. Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна - еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-