МИД: Беларусь по-прежнему готова сделать все возможное для установления мира в Украине

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по-прежнему готова сделать все возможное для установления мира в Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя возможность организации в Минске переговорного процесса для установления мира в Украине, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда говорили о своей готовности сделать все возможное для установления мира в Украине, прекращения кровопролития между братскими славянскими народами. Беларусь всегда выступала за решение любых вопросов дипломатическим способом и путем переговоров", - сказал Анатолий Глаз.

Он напомнил об опыте работы трехсторонней контактной группы в Минске, когда все стороны высказывали лишь благодарности в адрес белорусской стороны. По словам представителя МИД, этот опыт красноречиво подтверждает ответственный подход Беларуси к такого рода вещам.

"В текущей же ситуации сам бог велел нам сделать все возможное. В этой связи, если стороны достигнут договоренности, мы будем готовы оказать любое содействие и сделать все от нас зависящее", - подчеркнул Анатолий Глаз.-0-