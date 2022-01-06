МИД: Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. Об этом говорится в заявлении МИД Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

"С глубокой озабоченностью отмечаем, что ситуация в ряде регионов Казахстана продолжает стремительно ухудшаться. Боевиками захвачены арсеналы с оружием, в результате их насильственных действий гибнут люди, растет число пострадавших и раненых", - говорится в документе.

"Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам. Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане, - отмечено в заявлении. - Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны".

С учетом складывающейся ситуации, главы государств - членов ОДКБ 6 января приняли решение Совета коллективной безопасности о направлении Коллективных миротворческих сил Организации в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в стране.

"Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан. Направление миротворческого контингента будет осуществляться в полном соответствии с законом Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года", - подчеркнуто в заявлении белорусского МИД.-0-