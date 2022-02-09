МИД: Беларусь приветствует любые конструктивные предложения, направленные на снижение напряженности в мире

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь приветствует любые конструктивные предложения, направленные на снижение напряженности в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая проходит сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращение замглавы МИД огласил постоянный и полномочный представитель Беларуси при ОДКБ Вячеслав Ременчик. "Как страна, выдвинувшая инициативу о необходимости запуска широкого международного диалога по преодолению межгосударственных противоречий и восстановлению доверия, Беларусь приветствует любые конструктивные предложения, направленные на снижение напряженности, укрепление международной и региональной безопасности и стратегической стабильности, - заявил замглавы МИД Беларуси. - Рассчитываем на предметное обсуждение российских инициатив как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Готовы принять деятельное участие в этом процессе".

По мнению Сергея Алейника, российские проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности - серьезное предложение к диалогу по построению архитектуры общеевропейской безопасности, которая бы устраивала все страны региона и не ущемляла ничьих интересов. "В конце января России были переданы письменные ответы Вашингтона и Брюсселя. Полагаю, что их содержание вряд ли устроит российскую сторону. Однако здесь важен также сам факт обмена мнениями и начала диалога, который должен сблизить подходы сторон и привести их к общему знаменателю", - указал он.

При этом, подчеркнул замглавы МИД Беларуси, важен диалог не только по линии государств, но и международных организаций, обеспечивающих безопасность на евразийском и европейском пространстве. "ОДКБ всегда открыта для диалога, чего нельзя сказать о НАТО, которая до сих пор уклоняется от диалога с нашей организацией", - констатировал он.-0-

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