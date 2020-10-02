МИД: Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении должностных лиц Великобритании и Канады

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

Официальный представитель МИД отметил, что белорусская сторона обратила внимание на введение Великобританией и Канадой санкционного списка. "Считаем, что это абсолютно ложные и контрпродуктивные посылы. В частности, в 2006 году Великобритания и Канада вводили аналогичные меры, которые не привели ни к какому результату и были в итоге отменены. Однако время было потеряно для обеих сторон, и его уже не вернешь", - сказал Анатолий Глаз.

Он обратил внимание и на явно двойные подходы к оценкам собственной ситуации в этих странах и картины у их внешних партнеров. "Хотя, конечно, может быть, мы ошибаемся и позиция Великобритании беспристрастна и справедлива. Но тогда где санкции и наказания за хотя бы аресты в Лондоне тысяч участников мирного экологического протеста Extinction Rebellion (социально-политическое движение "Восстание против вымирания". - Прим. БЕЛТА)? - задал вопрос представитель белорусского МИД. - По данным Би-Би-Си, только с 17 апреля 2019 года из-за акций протеста были нарушены планы полумиллиона человек. Почему-то ни мэрия Лондона, ни столичная полиция не посчитали протестующих британским народом, не вступили с ними в инклюзивный диалог о передаче власти и не сложили перед ними свои полномочия. А сделали все для того, чтобы обеспечить общественный порядок и права большинства. Но, как говорится, в своем глазу бревно не такое уж и большое".

"Разумеется, как мы и анонсировали ранее, мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", - заявил Анатолий Глаз.-0-