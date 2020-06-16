МИД Беларуси и Китая обсудили перспективы обмена государственными визитами

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Китая прошли консультации в формате видеоконференции. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, китайскую - заместитель министра иностранных дел Ли Юнчен. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Дипломаты рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе состояние политического диалога между Беларусью и Китаем в условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире, обсудили перспективы обмена государственными визитами на высшем и высоком уровнях", - проинформировали в МИД.

Особое внимание во время консультаций было уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе увеличению экспорта белорусской сельскохозяйственной и продовольственной продукции в КНР, развитию индустриального парка "Великий камень", а также реализации совместных инвестиционных проектов в различных областях.

Андрей Дапкюнас и Ли Юнчен подробно обсудили развитие межрегионального взаимодействия и гуманитарного сотрудничества, в том числе инициативу проведения Года регионов Беларуси и Китая. Они заверили друг друга в дальнейшей взаимной поддержке на международной арене и в многосторонних форматах сотрудничества, таких как ООН, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, формат сотрудничества Китая и стран Центральной и Восточной Европы "17+1".-0-

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