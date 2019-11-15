МИД Беларуси и Пакистана обсудят на политических консультациях активизацию сотрудничества

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Беларуси и Пакистана пройдут в конце ноября в Исламабаде. Стороны обсудят вопросы активизации сотрудничества между странами. Соответствующая договоренность достигнута на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с заместителем министра иностранных дел Пакистана Аманом Рашидом, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

На встрече речь шла о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития белорусско-пакистанских отношений с учетом ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне. "Отмечена взаимная заинтересованность сторон в активизации институциональных механизмов двустороннего сотрудничества в целях существенного увеличения взаимного товарооборота, прежде всего - совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также рабочих групп по сельскому хозяйству и промышленной кооперации", - отметили в посольстве. Отдельно затрагивалась тема широкого вовлечения деловых кругов Беларуси и Пакистана в торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.-0-