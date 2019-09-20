МИД Беларуси и Совет Европы обсуждают в Минске тематику реализации международных договоров

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Конференция для государственных учреждений Беларуси, дипломатического корпуса, межправительственных и государственных организаций на тему "Заключение, выполнение и разъяснения международных договоров" проходит в Минске 19-20 сентября. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проводит Министерство иностранных дел совместно с информационным пунктом Совета Европы в Минске. На встрече обсуждаются новая редакция закона о международных договорах и разработанные МИД методические рекомендации по его применению, а также в качестве примера некоторые международные договоры и документы Совета Европы.

К конференции приурочено расширенное заседание научно-консультативного совета по международному праву при Министерстве иностранных дел под председательством замминистра Олега Кравченко. Директор по правовым вопросам и международному публичному праву Совета Европы Йорг Полякевич и завкафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич обсуждают с членами совета тематику верховенства права.-0-