МИД Беларуси напомнил назначенному послу США об отсутствии у нее официального статуса

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос РИА Новости о статусе назначенного посла США в Беларуси Джули Фишер, напомнил, что она пока не имеет никакого официального отношения к Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались, как в МИД относятся к заявлению представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что посол США в Беларуси Джули Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан за пределами страны. Это заявление было сделано после того, как Беларусь вчера объявила о принятии ответных мер на санкции США.

"Джули Фишер лично вольна поддерживать любые законные устремления любых граждан хоть в Гренландии или на Северном полюсе. Потому что никакого официального отношения к Беларуси она пока не имеет, - заявил в ответ Анатолий Глаз. - Это принципиально важно".

Он напомнил, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Венской конвенции, глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот. "Так что до завершения аккредитации Джули Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси, и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.-0-