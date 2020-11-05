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Политика
05 ноября 2020, 13:52

МИД Беларуси о ноте Литвы: нормальный диалог давно принесен в жертву геополитическим амбициям

Анатолий Глаз
Анатолий Глаз

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало полученную ноту от МИД Литвы относительно начала работы Белорусской АЭС. Соответствующее заявление пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза размещено на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Все на самом деле просто. Литовская сторона, как правило, использует дипломатическую переписку с нами по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ. Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает, словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан", - ответили в МИД.

При этом, по словам Анатолия Глаза, нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям.

"В очередном эпизоде этого "эпистолярного сериала" нас обвинили в "безответственном и поспешном" запуске БелАЭС. Надеюсь, что в Литве от "советского оккупационного наследия" еще остались профессиональные ядерщики, которые поймут. Предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Помимо всех надзорных органов, Вильнюс единолично ставит под сомнение и авторитет системообразующих для мировой ядерной отрасли организаций, злоупотребляет доверием своих партнеров по ЕС, заявил Анатолий Глаз. "Тесно работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные миссии МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС. Литовский регулятор VATESI, кстати, участвует в работе этих структур, получая от белорусской стороны всю необходимую информацию", - обратил внимание пресс-секретарь МИД.

"Мы не самоуспокаиваемся, но по факту на сегодняшний день БелАЭС - единственная из всех действующих и проектируемых атомных станций в европейском регионе, которая прошла проверку по самым новым, самым жестким европейским стандартам", - добавил он.

В МИД заметили, что запуск атомной станции - технологически сложный и поэтапный процесс. В соответствии с международными обязательствами, понимая ответственность перед своим народом и народами соседних стран, Беларусь проводит все процедуры открыто и транспарентно. "К сожалению, литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления новой ноты со старыми аргументами. Бумаги официальный Вильнюс не жалеет - тут ущерб окружающей среде очевиден, - сыронизировал Анатолий Глаз. - Наши профессионалы-энергетики даже сейчас, на пике антибелорусской кампании в Литве, понимают всю серьезность таких тем и не скатываются до аргументов уровня "все дураки, кроме нас". Диалог по поводу известных сложностей с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в ходе вывода из эксплуатации Литвой Игналинской АЭС ведется на экспертном уровне, уважительно и заинтересованно".

Белорусский дипломат подчеркнул, что безопасность ядерного объекта - крайне серьезный вопрос, и не стоит превращать его в фарс.-0-

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