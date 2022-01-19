МИД Беларуси об источнике дестабилизации в регионе: наращивание иностранного военного присутствия у границы

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя высказывание некоего представителя госдепартамента США, что якобы через территорию Беларуси может быть атакована Украина, а изменение Конституции Беларуси якобы может привести к размещению на территории страны ядерных сил России, сообщает БЕЛТА.

"Да, мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок. Притом сделано совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Анатолий Глаз.

"Американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство. Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика, - продолжил он. - Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут".

На этот раз дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжении мифов о "нападении" на Украину с севера. "Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект Конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

"Суть предстоящих военных учений мы тоже, кстати, разъяснили публично. Буквально вчера Министерство обороны провело еще и брифинг для военных дипломатов, присутствующих в Беларуси, - сказал он. - Убеждены, что источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ".

Более того, это присутствие наращивается при активном участии тех, кто не в состоянии соблюдать даже прямые обязательства, под которыми сами же поставили подписи. "Процитирую Будапештский меморандум: "Великобритания и США подтверждают Республике Беларусь свое обязательство… воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода". Так что, может быть, американской стороне стоило бы начать с этого?" - задал риторический вопрос Анатолий Глаз.

"Но американские коллеги озаботились еще и потенциальным размещением вооруженных сил и ядерного оружия на территории нашей страны. Если я не ошибаюсь, то именно США с ЕС в последнее время рьяно отстаивают святое право каждого государства самостоятельно определять, с кем и в какие объединения или союзы вступать. Или это про другое? Так что отчитываться перед США мы не обязаны и не собираемся. Если что-либо вызывает тревогу, мы всегда готовы это цивилизованно обсудить. Благо, дипломатическое присутствие есть в обеих странах", - резюмировал пресс-секретарь белорусского МИД.-0-