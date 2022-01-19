МИД Беларуси об источнике дестабилизации в регионе: наращивание иностранного военного присутствия у границы

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 19 января 2022
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:50 Консульский отдел посольства Беларуси в РФ ограничил прием граждан из-за COVID-19 Общество
17:50 "Только кажется, что 10% - незначительно". Пенсионерка о том, как сэкономить на продуктах с программой скидки Общество
17:48 В МЧС не поступала информация о пожаре на предприятии в Сморгони Общество
17:47 Данилович: в любом историческом периоде нам есть чем гордиться Общество
17:29 Правительство Молдовы одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса В мире
17:17 Лакиза: к изданию готовятся очерки по истории белорусской государственности Общество
17:16 ФОТОФАКТ: Фестиваль по зимнему плаванию прошел под Полоцком Регионы
16:44 МИД Беларуси об источнике дестабилизации в регионе: наращивание иностранного военного присутствия у границы Политика
16:43 Мастера года в производственном обучении выбирают в Могилевской области Регионы
16:42 Чеботарь: выполнение задач ВНС позволило создать задел для успешного достижения приоритетов пятилетки Экономика
16:34 В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений В мире
16:21 ФОТОФАКТ: Забавные пингвины встречают посетителей парка в Харбине Калейдоскоп
16:09 Молодые спасатели пополнили ряды сотрудников МЧС Могилевской области Регионы
16:05 Минчанин украл два сотовых телефона в магазине и продал на рынке Происшествия
15:59 Потерь среди личного состава нет. Генсек ОДКБ проинформировал глав государств о завершении вывода миротворцев из Казахстана Общество
15:58 Задержан минчанин с 2 кг психотропов Происшествия
15:48 Трем хулиганам из Брестского района дали от 1 до 3 лет колонии за повреждение милицейского авто Происшествия
15:44 Скончался белорусский партийный и государственный деятель Анатолий Малофеев Общество
15:39 Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны В мире
15:29 Неизвестный открыл стрельбу в центре Ниццы В мире
15:27 Почти 540 тыс. жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19 Регионы
15:17 ГАИ Минска ищет очевидцев ДТП с наездом на велосипедиста Происшествия
15:08 Субъект торговли Гродненской области получил штраф более Br110 тыс. за завышение цен Регионы
15:03 ФОТОФАКТ: Более 700 брестских военнослужащих и представителей силовых структур окунулись в крещенскую купель Регионы
15:02 Мингорисполком и облисполкомы проведут 22 января прямые телефонные линии Регионы
14:53 Стеклозаводы Украины начали останавливаться из-за высоких цен на газ В мире
14:52 МНС разъяснило, в каких случаях физлицам надо платить налог с доходов от продажи грибов и ягод Экономика
14:44 Более 430 человек трудоустроены в 2021 году на новых производствах в Могилевском районе Регионы
14:37 БРСМ планирует запустить новые трудовые проекты на МАЗе и МТЗ Общество
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1387 пациентов с COVID-19, выписаны 1363 Общество
Все новости
Все новости
Политика
19 января 2022, 16:44

МИД Беларуси об источнике дестабилизации в регионе: наращивание иностранного военного присутствия у границы

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя высказывание некоего представителя госдепартамента США, что якобы через территорию Беларуси может быть атакована Украина, а изменение Конституции Беларуси якобы может привести к размещению на территории страны ядерных сил России, сообщает БЕЛТА.

"Да, мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок. Притом сделано совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Анатолий Глаз.

"Американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство. Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика, - продолжил он. - Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут".

На этот раз дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжении мифов о "нападении" на Украину с севера. "Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость. Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект Конституции. Куда уж предметнее? Поэтому советуем прекратить шарахаться, перестать уже всех бояться и уточнять все вопросы в рамках диалога", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства.

"Суть предстоящих военных учений мы тоже, кстати, разъяснили публично. Буквально вчера Министерство обороны провело еще и брифинг для военных дипломатов, присутствующих в Беларуси, - сказал он. - Убеждены, что источником дестабилизации обстановки в регионе является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ".

Более того, это присутствие наращивается при активном участии тех, кто не в состоянии соблюдать даже прямые обязательства, под которыми сами же поставили подписи. "Процитирую Будапештский меморандум: "Великобритания и США подтверждают Республике Беларусь свое обязательство… воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода". Так что, может быть, американской стороне стоило бы начать с этого?" - задал риторический вопрос Анатолий Глаз.

"Но американские коллеги озаботились еще и потенциальным размещением вооруженных сил и ядерного оружия на территории нашей страны. Если я не ошибаюсь, то именно США с ЕС в последнее время рьяно отстаивают святое право каждого государства самостоятельно определять, с кем и в какие объединения или союзы вступать. Или это про другое? Так что отчитываться перед США мы не обязаны и не собираемся. Если что-либо вызывает тревогу, мы всегда готовы это цивилизованно обсудить. Благо, дипломатическое присутствие есть в обеих странах", - резюмировал пресс-секретарь белорусского МИД.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МИД
Новости рубрики Политика
Леонид Слуцкий. Фото ТАСС Слуцкий: заявления Госдепа США по референдуму в Беларуси - грубая попытка давления на суверенное государство
Фото из архива ЕЭК готовит концепцию товарораспределительной системы ЕАЭС
Фото из архива Заседание Евразийского межправсовета планируется провести в Нур-Султане 24-25 февраля
Владимир Семашко. Фото из архива Посол Беларуси в России находится на медобследовании, его состояние удовлетворительное
Фото из архива В Беларуси решительно осуждают атаку беспилотников в Абу-Даби
Во время встречи В МИД рассказали подробности встречи Макея с представителями гражданского общества Литвы
Главное
Во время совещания Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес
Брыло: на внутреннем рынке достаточно продовольственного сырья и товаров
Лакиза: к изданию готовятся очерки по истории белорусской государственности
Олег Кондратенко: "В сервисе Оплати™ мы за два года прошли путь, по которому платежные карты шли более 15 лет"
Топ-новости
"Убежден, что граждане под надежной защитой". Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником
МИД Беларуси об источнике дестабилизации в регионе: наращивание иностранного военного присутствия у границы
МАРТ: объемы белорусских продтоваров в продаже растут
Оборонительный, а не наступательный характер. Мнение эксперта об учении "Союзная решимость-2022"
"Только кажется, что 10% - незначительно". Пенсионерка о том, как сэкономить на продуктах с программой скидки
Данилович: в любом историческом периоде нам есть чем гордиться
Секреты счастливой жизни в "Монако"! Приемка квартир в эксклюзивном доме стала событием
Чеботарь: выполнение задач ВНС позволило создать задел для успешного достижения приоритетов пятилетки
МНС разъяснило, в каких случаях физлицам надо платить налог с доходов от продажи грибов и ягод
Потерь среди личного состава нет. Генсек ОДКБ проинформировал глав государств о завершении вывода миротворцев из Казахстана
Латушкин: движение в районе строительства моста на Немиге возобновится по плану
Очередной инцидент на границе с Польшей: вооруженные военнослужащие дважды зашли на территорию Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1387 пациентов с COVID-19, выписаны 1363
МЧС: восстановительные работы после разгула стихии продолжаются
Аргументы в пользу конституционных новелл привел Рогащук на встрече с Гомельской погрангруппой
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.