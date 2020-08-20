МИД Беларуси обменивается с зарубежными партнерами мнениями о ситуации в стране

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с государственным секретарем МИД Королевства Норвегия Аудуном Халворсеном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями о ситуации, складывающейся после президентских выборов в Беларуси, перспективах дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях. Олег Кравченко акцентировал важность эволюционного развития страны на основе соблюдения законности и без вмешательства внешних сил.

В последние дни состоялись телефонные разговоры и личные встречи замглавы МИД Беларуси с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером, уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаэлем Зибертом, заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джорджем Кентом, послами ряда европейских государств.

Стороны обмениваются мнениями о ситуации в Беларуси, откровенно обсуждают имеющиеся разногласия, а также состояние двусторонних отношений и перспективы взаимодействия.-0-

Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.