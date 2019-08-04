МИД Беларуси осудил стрельбу в Техасе и Огайо

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси осудило жестокие массовые расстрелы, которые произошли в Техасе и Огайо. Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА.
"Решительно осуждаем жестокие массовые расстрелы в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо). Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении.
В США за сутки произошло два случая стрельбы. В Эль-Пасо в торговом центре убиты 20 человек и десятки ранены. Подозреваемый задержан. Второй случай - в Огайо - унес жизни по меньшей мере девяти человек, еще 16 получили ранения. Нападавшего застрелили сотрудники сил безопасности.-0-
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